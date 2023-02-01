FED faiz açıklaması, ekonomiyi yakın takip edenler ve yatırımcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Aralık ayı FED toplantısında yüzde 4 olan politika faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti. Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre FED faiz açıklaması ne zaman 2023? İşte Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları için belirleyici olacak Amerika FED faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasaların gözü, faiz beklentileri açısından ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları için belirleyici olan karar, yeni yılın ilk toplantısı sonrası açıklanacak.

2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Başkanı Powell, 1 Şubat 2023 akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası Fed yılın ilk faiz kararını bu akşam TSİ 21.00'de duyuracak.

Son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı açıklayan Fed, faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağını belirterek enflasyon önceliğini yineledi. Kurum yatırımcıları, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağı konusunda da uyardı. Sıkı duruş söylemleri bazı Fed üyelerinin açıklamalarına da yansıdı. Açıklamalarda ilk yarıda en az 100 baz puanlık faiz artışı gerekliliğine vurgu yapıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, 2023'te faiz indirimi düşünmediklerinin altını çizdi.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.

FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık