'Amerika, Türkiye’yi kaybetmeyi göze almaz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi’nce düzenlenen 37’nci Ortak Yıllık Konferansa katıldı. Burada konuşan Kalın, önemli mesajlar verdi:

S-400 SİSTEMİ: S-400 sürecini gayet şeffaf bir şekilde yürüttük. Biz ABD’den Patriot sistemlerini alabilmek için çok uğraştık. ABD’den veya bir NATO üyesinden hava savunma sistemi almaya hazırız ancak bunun bizim koşullarımızı sağlıyor olması lazım. ABD’nin Türkiye konusunda yaptırım dilini kullanması geri tepecek bir yaklaşımdır. Bizim ABD ile birçok alanda önemli iş birliklerimiz var. Bu tür bir yaptırım dili ikili ilişkilerimize zarar vermektedir.

DEĞER VERİYORUZ: ABD’nin dost ve müttefik olarak Türkiye’yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum. Biz NATO müttefiki bir ülkeyiz ve ABD ile ve NATO ile stratejik ortaklığımıza çok değer veriyoruz. Türkiye’nin F-35 projesinden dışlanması Türkiye’nin cezalandırılması değil, tüm projenin zarar görmesi demektir.

BU PKK’YA DESTEKTİR: Türkiye-ABD ilişkilerinde en önemli sorunlardan biri de ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği destektir. Türkiye topraklarında PKK’ya karşı çok güçlü ve büyük oranda başarılı bir savaş verdiğimiz şu zamanda Suriye’de YPG/PKK’ya verilen herhangi bir destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK’ya verilen bir destektir.

İZİN VERMEMELİYİZ: FETÖ’cü teröristler şimdi de ABD-Türkiye ilişkilerini zehirlemek için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi biz burada konuşurken bile eminim, Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemek için bizi izliyorlar ve tweet atıyorlar. Neden buna izin verelim. Ne bizim ne de sizin bu insanlara ihtiyacınız var.