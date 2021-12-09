Amerika'da yapılan anket rezaleti gözler önüne serdi: İyileşmekten çok ödemelerden korkuyorlar

star.com.tr 9 Aralık 2021 Perşembe 14:18 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:18

Discover Personal Loans tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Amerikalıların %58'inin COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana beklenmedik bir harcamalarla uğraşmak zorunda kaldığını ortaya koydu.



Bu masrafları karşılamaya hazır olup olmadıkları, bütçelerine göre farklılık gösterse de, 10 kişiden dördünden fazlası bu sürpriz maliyetleri karşılamaya hazır hissetmediklerini söylüyor.

Mevcut tıbbi harcamaları olanlardan, %53'ü pandeminin yeni sağlık borçlarına neden olduğunu ve pandeminin zaten hissettikleri strese eklendiğini söylüyor. Aslında, Discover'ın araştırması, tıbbi borcu olan Amerikalıların sağlıklarından çok tıbbi hizmetlerinin maliyeti konusunda endişeli olduklarını ortaya koydu: Amerikalıların %63'ü tıbbi borçlarını ödeme konusunda endişeli olduklarını bildirirken, iyileşme konusunda endişeli olanların oranı %47.

Discover bireysel kredilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Matt Lattman, "İnsanlar tıbbi faturalar tarafından yaşadıkları baskıyı hissetmek yerine, iyileşmeye ve sağlıklı kalmaya daha fazla odaklanmalı.' dedi ve Amerikalıları kredi çekmekten kaçınmamaya çağırdı.

Zor seçimleri zorlayan tıbbi borç

Kaygıya ek olarak tıbbi borç, başka zorlu ve zararlı seçimlere neden oldu. Mevcut tıbbi borcu olan her 10 kişiden sekizi, maliyet nedeniyle tedavilerini ertelediklerini ve tıbbi borçlar yüzünden ödemelerini yapamadığını söylüyor:

Discover'ın araştırmasına göre, tıbbi borcu olan yaklaşık 4 Amerikalıdan 3'ünün ödenmemiş ödemeleri 2.000 dolardan fazla. Daha kötüsü bu ödemeleri yapmak isteyen tıbbi borcu olan Amerikalılar, kredi kartını kullanıyor. Kredi kartı ile ödeme yapanlar %41, sağlık sigortası üzerinden ödeme yapanlar %38 hastanelerin diğer ödeme planlarını kullananlar %27, bireysel kredi kullananların oranı ise %22.

Mevcut tıbbi borçtan bağımsız olarak, Amerikalıların %58'i pandemi nedeniyle beklenmedik bir masrafla karşılaştı

Amerikalıların en çok otomobil ve ev onarımları gibi beklenmedik masrafları ve acil durum masraflarını karşılaması gerekiyordu. Tüketiciler bu beklenmedik faturaları ödemek için acil durum birikimlerini kullanmaya, sevdiklerinden borç para almaya ve faturalarını normalden daha geç ödemeye başvurduklarını söylüyor.

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