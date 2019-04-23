Amerikalı şirketler geliyor

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye’yi ziyaret edecek çoğu orta ölçekli firmaların enerjiden savunma sanayine çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

İki ülke firmaları arasındaki işbirliği ve ticari ilişkilerin son dönemlerde hızlanmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Terzioğlu, geçen şubat ayında Amerikalı 12 firmanın üst düzey yetkilisinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Bu ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen savunma sanayi firmalarının Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunduklarını kaydeden Terzioğlu, mayıs ayında yapılacak ziyarette de İstanbul’un yanı sıra diğer şehirlerde de birçok firmayla görüşmelerde bulunulacağını vurguladı. Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın iki ülke dış ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini de hatırlattı.