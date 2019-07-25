Amerikalı yatırımcılar olası yaptırıma karşı

Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li yatırımcılar, Türkiye’nin sunduğu fırsatlardan ve yatırım ortamından memnun olduklarını ifade ederken, muhtemel ABD yaptırımına karşı olduklarını söylediler. İşadamları iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını belirtiyor. ABD’li ve Türk yatırımcılar, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından İstanbul’da düzenlenen Türk Amerikan İş Geliştirme Konferansı’nda bir araya geldi.

TÜRKİYE’DE FIRSAT VAR

Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın önde gelen mobil teleskop direkleri ve kuleleri üreticisi WILL-BURT firmasının Orta Doğu ve Afrika Müdürü Howard Beasey, Türkiye ve ABD ilişkilerinin bugünlerde zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Bu bir sır değil. Tabii ki bu toplantının, iş dünyasına odaklanılması ve iki ülke arasında daha fazla iş oluşması bakımından benzersiz bir şekilde zamanlandığını düşünüyorum” dedi. Eski Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı da olan Howard Beasey “Bugünlerde iki ülke arasındaki haberlerde savunma alanı hakkında olumsuz çok şey duyuyoruz, Ancak, uzun yıllar boyunca, savunma sanayi ilişkilerimiz ABD-Türkiye ilişkisinin atan kalbiydi. Bu yüzden hala fırsat var. Misafirperverlik de gerçekten canlı olan bir diğer etmen, daha fazla çalışabileceğimiz birçok alan var” dedi.

S 400’DE HAKLISINIZ

Anderson Economic Group Üst Yöneticisi Patrick Anderson ise son zamanlarda gündemde olan ABD’nin Türkiye’ye yönelik olası yaptırım kararlarına da değinerek, “Bu noktaya nasıl geldik anlamıyorum. Eğer biz bu patriotları satmadıysak neden Türkiye bunu başka bir yerden temin edemesin ki. Umut ediyorum ki, bu sorun yakında bitecektir. Bu sorun iş insanları olarak bizim kontrolümüz dışında” dedi. Türkiye ile NATO ittifakı olunmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Anderson, “Uzun süren ilişiklerimiz bu sorunların üstesinden gelmemize yardımcı olacak. Eğer her iki ülkeden biri diğerine karşı cezalandırıcı şekilde davranırsa bu durum iki ülkeyi de etkiler” dedi.

Hükümetin teşvikleri yatırımcılar için çok cazip

Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren WILL-BURT firmasının Orta Doğu ve Afrika Müdürü Howard Beasey, şunları kaydetti: “Biz pazarda birkaç yıldır satış yapıyoruz. Ankara civarında bir üretim tesisini bir araya getirme sürecindeyiz. Bu nedenle, Türkiye’nin bizim için gerçekten iyi bir yatırım ortamı olduğunu görüyoruz. Türk hükümeti, şirketlerin burada kendilerini kurmaya teşvik eden bir dizi program da uyguladı. Türkiye’nin en büyük gücü jeopolitik konumu olmuştur. Ve görüyoruz ki bu pazarın gerçekten cazip özelliklerinden biri Afrika, Orta Doğu, Orta Asya pazarlarına, Avrupa pazarlarına kolaylıkla ulaşılabilmesi.”

Sıkıntılı zamanları geride bırakmanın arifesindeyiz

Anderson Economic Group Üst Yöneticisi Patrick Anderson, Anderson Economic Group şirketinin 2012 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ifade ederek, “Sıkıntılı günlerin bitmesini umuyoruz ve bunun arifesindeyiz. Buraya yatırımlarımı sürdürmeye devam edeceğim. Türkiye gelişim için pozitif bir ülke.” diye konuştu. Türk insanlarının kendisine karşı hep sıcak davrandığını vurgulayan Anderson, sözlerini şöyle tamamladı: “Genel olarak Türkler çok misafirperver. 20 ay sonra tekrar İstanbul’dayım ve kendimi iyi hissediyorum. Bence bunlar çok önemli.”