Amerikalılar Türk penceresinden bakacak

Türkiye ekonomisinin son 15 yılda gerçekleştirdiği atılımda Anadolu şirketlerini büyük payı var. Üretim ve istihdam ile iç pazarı ayakta tutan bu şirketler, gerçekleştirdikleri ihracat ile de ‘Made in Turkey’ markasının tanıtılmasına büyük katkı sağlıyorlar. Gaziantep’in en büyük şirketlerinden Karpen de, bunlara bir örnek… 1990 yılın temelleri atılan şirket, bugün 27 bin metrekarelik dev bir alanda üretim gerçekleştiriyor. Hem PVC hem de Alüminyum üreten şirket 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Karpen Yönetim Kurulu Başkanı Halil Cankar, Ortadoğu ve Afrika pazarının en büyük ihracat bölgeleri olduğunu belirterek, hedeflerinde Amerika olduğunu söyledi….

Karpen ne zaman ve nasıl kuruldu, şirketin kuruluş hikayesini özetler misiniz?

Firmamız 1990’lı yıllarda ahşap kapı pencere üzerine kuruldu. 1995 yılına kadar ahşap kapı pencere üzerine üretimimizi sürdürdük. 1995 yılına geldiğimizde PVC’ye geçiş yaptık. PVC de yine kapı pencere sistemi olarak devam etti. 1998 yıllarına geldiğimizde PVC ve camla entegre olduk. Yani bir pencerede ne gerekliyse biz hepsini üretir duruma geldik. 2000 yılına geldiğimizde işte artık küçük sanayiden çıkmak durumunda kaldık. İşçi sayımız yaklaşık 110’a ulaştı. Artık tam entegre olmaya karar verdik. Yani fabrikanın bir tarafından toz girsin, bir tarafından pencere çıksın hesabı yaptık. Onun için Almanya’dan makine aldık. Makineyi alınca pencere sistemlerini kendimiz yapmaya başladık. Yani profilini de biz kendimiz üretmeye başladık. Daha sonra bize bayilik verin derken, bir makine daha aldık ve bir hattımızı iki yaptık, daha sonra da hattımızı 3’e çıkardık. 2008 yılında artık Gaziantep KÜSGET sanayi sitesine sığmadığımızı anladık. Bu sebepten dolayı organize sanayiye gelmeye karar verdik. Şimdi 4. Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Buraya geldiğimizde toplam 6 hattımız varken, şimdi 20 tane hattımız bulunuyor. 2012 yılında alüminyum üretmeye başladık ve çok iddialıyız. Gaziantep’te bir ilki başardık.

Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

Kapalı alan olarak 20 bin metre kare, açık alan olarak ise 5 bin metre kare. Toplamda 27 bin metrekare alanımız bulunuyor. 15 ülkeye ihracat yapmaktayız. Aylık kapasitemiz bin ile bin 500 ton arasındadır. Bu rakamların da üzerine çıkıyoruz. Alüminyumda 200 ton, PVC’ de ise yaklaşık bin 500 tonun üzerinde aylık üretim yapmaktayız. Alüminyum da üretim ve ihracatımız her geçen gün artış gösteriyor. Bugün tam otomasyon tekniğiyle üretim yapıyoruz. 3 markamız ve geniş ürün yelpazemizle Türkiye’nin en önemli PVC Profil üreticileri arasında yer alıyoruz.

İhracatta hedef pazarlarınız neler?

Yüzde 100 markamız, Anadolu’dan çıkan dev bir kuruluş haline geldi. Türkiye’de 10 bölge depomuz, 600 bayiimiz, dünyada ise başta Ortadoğu olmak üzere toplam 12 ülkede 150 bayiimiz yer alıyor. Şu anda üretimimizin yüzde 60’ını ihraç eder durumdayız. İç pazar için yüzde 40 diyebiliriz. İhracatta ilk sırada İran ve Irak var. İkinci sırada ise Afrika var. Balkanlar ve Türkiye Cumhuriyetleri’nde de varız. Ancak önümüzde Amerika ve civar ülkelerine ihracat yapmak var. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık.

Önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceksiniz?

Şirketimiz her yıl büyümeye devam ediyor. Yılsonu koymuş olduğumuz hedeflerimizi yakalayacağız. Cirosal bazda yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Karpen olarak eğitimli ve kalifiyeli personelimizle dünya standartlarında üretim yapmaya devam ediyoruz.

Önce insan söylemiyle daha güçlü büyüyoruz

‘Önce İnsan’ söylemiyle çıktığımız yolda, müşterilerimize en iyi ürünü sunmayı hedefliyoruz. Her zaman en kaliteli Antimikrobiyal PVC Profil üretimi yapıyoruz. Özel renk seçenekleriyle ürettiğimiz PVC kapı ve pencerelerimiz ile kişiye özel alternatifler sunuyoruz. ‘CE’ kalite güvense belgesi ile üretim yaparken, bayilerimize de bu kapsamda eğitimler veriyoruz. KARPEN İSO 9001-2000, TSE, CE Kalitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Satış Sonrası Garanti ve Hizmet belgeleriyle Türkiye’nin güven veren markası olmaya devam ediyor. İlkelerinden ve değerlerinden asla taviz vermeyen bu büyük aile, hep birlikte üretiyor ve Türkiye kazanıyor. Markamız isabetli kararları ve yeni yatırımları ile kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla her gün daha çok büyüyor daha çok güçleniyor. Bu büyüklüğe ve güce inanan Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki bayileriyle, tüketici ve çalışanlarıyla her geçen gün daha da güçleniyor.