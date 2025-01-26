İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2025 Pazar / 27 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Amsterdam, Londra, Paris'i geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
Ekonomi

Amsterdam, Londra, Paris'i geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirerek, 'Havalimanı, 2024'te Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu.' ifadesini kullandı.

AA26 Ocak 2025 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Amsterdam, Londra, Paris'i geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) geçen yıla ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İstanbul Havalimanı'nın başarısının bu raporda da görüldüğüne işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Havalimanı, 2024'te Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece üst üste üç yılı Avrupa'nın zirvesinde tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki yerini gelecek yıllarda da koruyacağını belirterek, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nın, açıldığı günden bu yana 338 milyon 152 bin 378 yolcuya hizmet verdiğini ve 255 milyon 668 bin 998 yolcunun dış hatlarda seyahat ettiğini bildirdi.

EUROCONTROL tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin, günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız, uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahasındaki gecikme sürelerini incelediğimizde, Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.