Ekonomi

Anadolu'ya yatırım yağmuru! Sayı 373'e yükseldi

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, '2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı' dedi.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Anadolu'ya yatırım yağmuru! Sayı 373'e yükseldi
Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından söz konusu OSB'lere ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye, üretim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Kacır, "3 yeni Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) şehirlerimize, milletimize hayırlı olsun. Elazığ Kovancılar OSB, Kastamonu Araç İhsangazi OSB, Kırıkkale Balışeyh OSB. 2002 yılında 191 olan OSB sayımız bugün 373'e ulaştı. 2 milyon 700 bin emekçimiz OSB'lerde çalışıyor. Sanayide yeni hamlelerle ülkemizin dört bir yanını yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

