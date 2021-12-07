Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 30 yıllık şirket batıyor

Akşam Gazetesi 7 Aralık 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 08:54

Sayıştay 2020 raporunda yer alan tespitlere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. (ANFA), adım adım iflasın eşiğine getirildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Raporda, "Şirketin 2020 yılında yüksek miktarda zarar ettiği, ABB'ye yapılan işler karşılığında hakedişlerin zamanında alınamadığı, önceki senelerde tamamlanan işler için geçici kabul ve/veya kesin hakediş evrakları tekâmül ettirilmediği için ABB'den alınacak emanet kesintileri tutarının da tahsil edilemediği, bu sebeple dönem dönem yaşanan nakit sıkıntısı sonrasında vergi ve Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) borçlarının zamanında ödenemediği, ödenemeyen borçlar için asıl borcun yanında gecikme zammı gibi fer'i borçların da şirketi zarara uğrattığı tespit edildi" denildi.

Raporda, "söz konusu hususların Şirketin ticari hayatının sürdürülebilirliği açısından tehlike oluşturduğu görülmüştür" tespiti dikkat çekti.

MALİYETİ BİLE ÇIKARAMADI

Raporda şirketle ilgili özetle şu tespitler yer aldı: "Tüm gelir ve giderlerin hesaba dâhil edilmesi sonucunda ulaşılan Net Kar Oranı %-18,06 olarak gerçekleşmiş, toplamda 2020'de 61.622.026,04 TL zarar edilmiştir. Hasılatının neredeyse tamamının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan doğrudan hizmet işi olduğu düşünüldüğünde bu işe ilişkin maliyetlendirmenin doğru ve gerçekçi yapılmadığı, satış hasılatının kendi maliyetlerini bile karşılamadığı açıkça anlaşılmaktadır."

Raporda, şirketin 2020'de net yüzde 18 zarar ettiği ve işlerin karşılığının alınmadığı vurgulanarak, "Finansal yapı analizlerinde de şirketin iyiye gittiğini söylemek mümkün değil" denildi.

Sayıştay raporunda, İBB Kültür AŞ'nin de geçen yıl 173 milyon 443 bin TL'lik işi parçalara bölerek ihalesiz olarak verdiği, bunun da mevzuata aykırılık oluşturduğu kaydedildi.

İBB İHALESİZ İŞ TAKSİMATI YAPTI

Sayıştay, 2020 Denetim Raporu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş şirketinin ihalesiz iş verdiği, belediye memurları ve ailelerine özel sigorta yaptırdığı, gazete büfelerini ihalesiz verdiği saptandı. Sayıştay raporundan alıntı yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Başkanı, 'Şeffaf olacağız. İhaleleri canlı yayınlayacağız' diyordu. Bırakın şeffaf olmayı, canlı yayınlamayı, Sayıştay raporuna göre 2020 yılında İBB Kültür AŞ'nin 173 milyon 443 bin TL'lık işini ihalesiz olarak yandaşlarına pay etmişler" ifadelerini kullandı. Raporda, "Tutarı 173.443.430,00 TL'ye ulaşan organizasyon ve kültür işlerinin parçalara bölünerek Kanun'un 3'üncü maddesinin g bendi kapsamında ihale yapılmaksızın temin edilmesinin meri mevzuatımıza göre mümkün olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.