Ankara-Elmadağ bölgesel treni yarın sefere çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerin en başında tuttuklarını kaydetti. Demir yollarında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarını belirterek, "Son 22 yılda ülkemizde demir yollarında ciddi yatırımlarla, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin adeta çehresini değiştirdik. Ana yurdumuzu gerçekten demir ağlarla ördük" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ DEMİR YOLLARINI TERCİH EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, mevcut tüm demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini, yüzde 60'tan fazlasının ise sinyalli hale getirildiğini kaydetti. 22 yılda demir yollarına 57 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunun, 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demir yollarına yaptığımız yatırımların sonuçlarını da aldık. Artık vatandaşlarımız seyahatlerinde demir yollarını tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın isteğiyle son dönemde birçok hatta yeni sefer başlattık. Bunların en sonuncusu da Ankara-Elmadağ arası yeni seferlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN 6 SEFER DÜZENLENECEK'

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara-Kayseri-Kars güzergahında yer alacak Ankara-Elmadağ bölgesel tren seferinin, 21 Mart'ta başlatılacağını belirten Uraloğlu, "Bölgesel tren seferi Ankara-Elmadağ ve Elmadağ-Ankara arasında her gün 6 sefer olarak düzenlenecek. Gelen talepler neticesinde sefere koyduğumuz Ankara-Elmadağ bölgesel treni, 21 Mart 2024 tarihinden itibaren işletilmeye başlayacak. Her gün aralıksız olarak 6 sefer yapacak olan trenlerimiz ile vatandaşlarımız Ankara-Elmadağ arasında konforlu yolculuk etme şansı bulacak. Ankara-Elmadağ bölgesel trenimiz 136 koltuk kapasiteli dizel setlerden oluşacak" açıklamasında bulundu.

Ankara-Elmadağ bölgesel treninin, her gün Ankara'dan 06.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hareket saatleri vatandaşların ihtiyacına göre belirlendi. Seyir süresi ise 40 ila 45 dakika olacak. Ankara-Elmadağ bölgesel treni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Tam parkur ücretini 55 TL, diğer istasyonlar için ise 40 TL olarak belirledik. İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demir yolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz."