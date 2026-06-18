Eskişehir, Bilecik ve Kocaeli güzergahı üzerinden İstanbul'a ulaşan mevcut Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki son durumu A Haber'de paylaşan Bakan Uraloğlu, yolculuk süresini kısaltacak ara formülleri anlattı. Şu an için seyahat süresinin 4 saat 10 dakika civarında sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda iki kritik noktada hummalı bir çalışmamız var; bunlardan biri tünel, diğeri ise hat iyileştirme çalışması. Bu altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, inşallah ilk etapta seyahat süremiz 3,5 saate kadar düşmüş olacak."

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ GÜZERGAH: NALLIHAN-BEYPAZARI ÜZERİNDEN AKYAZI'YA

Mevcut hattaki iyileştirmelerin yanı sıra asıl büyük vizyonun doğrudan iki şehri bağlayacak yeni bir hat açmak olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Süper Hızlı Tren" hattının rotasını ilk kez paylaştı. Yeni projenin mevcut hattan tamamen bağımsız olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Doğrudan Ankara'dan kalkıp Nallıhan ve Beypazarı üzerinden Akyazı'ya çıkacak olan yeni bir güzergah üzerinde süper hızlı tren projesinin hat çalışmalarına başladık" dedi.

SAATTE 350 KİLOMETRE SÜRAT: "BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"

Türkiye'nin mevcut hızlı tren teknolojisinde saatte 250 kilometre hıza sahip tren setlerini ve altyapıyı işlettiğini belirten Ulaştırma Bakanı, yeni projenin hız sınırlarını zorlayacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte raylarda saatte 350 kilometre hıza ulaşılacağını müjdeleyen Uraloğlu, "Bu projeyi bitirdiğimizde inşallah Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Hem altyapı hem de tren setleri olarak tamamen yeni bir seviyeye geçiyoruz. Tabii bunun için vatandaşlarımızdan birazcık daha sabırlı olmalarını bekliyoruz" diyerek dev proje için takvimin işlediğini belirtti.