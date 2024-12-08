Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Çankaya 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, "Biz Avrasya Tüneli'ni yaptık denizin altından; denizin üstünden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Osmangazi köprüsünü yaptık. Yapılamaz denen Marmaray'ı yaptık. 'Acaba patates deposu mu yapalım' denen Bolu Dağı Tüneli'ni bitirmek de bize nasip oldu. Nasip işidir bu" dedi.

'ŞİMDİ SIRADA İZMİR VAR'

Ankara'yı da otoyolla Niğde'ye bağladıklarını hatırlatan Uraloğlu, yine otoyolla beraber Şanlıurfa'ya kadar bağladıklarını ve bölünmüş yolunu da bitirdiklerini söyledi. Uraloğlu, Ankara'yı ayrıca hızlı trenle Sivas'a bağladıklarını kaydederek, "İstanbul'a bağladık, Konya'ya, Karaman'a bağladık. Peki, sırada ne var? Şimdi sırada İzmir var. Sadece 3,5 saate düşüreceğiz. Kırıkkale'den Samsun'a gidecek olan yine bir yüksek hızlı tren projemiz var. Biz bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'6 YILDA 6 SANTİM METRO MU YAPTINIZ'

Ardından, 'Yol yaparak trafik çözülmez, metro yaparak insanlar taşınmaz' diyenleri eleştiren Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını kapatmamız gerekecek. Niye? Ne yaparak biz bu trafiği çözeceğiz? Bisiklet yolu mu yaptınız da trafiği çözdünüz? Yayalaştırma yaptınız da mı trafiği çözdünüz? Hani, 6 yılda 6 santim metro mu yaptınız? Bu trafiği biz nasıl çözeceğiz? Yol yapmadan çözelim, o zaman bizim Bakanlığın çok yapacağı bir şey kalmadı demektir. Biz o zaman bırakalım işimizi rahat edelim. Böyle bir mantıkla hiçbir yere biz gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: TARIM VE ORMANCILIK SEKTÖRÜMÜZ YÜZDE 4,6 BÜYÜDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise güçlü tarım olmadan güçlü bir ekonominin olamayacağını söyleyerek, "Bu anlayışla tarım sektörüne yaptığımız yatırımlar ve destekler, yürüttüğümüz etkin politikaların açık göstergesidir. Ülkemiz ekonomisi 3'üncü çeyrekte yüzde 2,1 büyürken, tarım ve ormancılık sektörümüz yüzde 4,6 büyüdü. Sektörümüz son 5 çeyrektir büyüyor" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının toplam 161 milyar lira olduğunu vurgulayarak, "İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibariyle tam 19 katına çıkmış, tarımsal ihracat 5 kat arttı. Tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış oldu. Büyükbaş hayvan mevcudu yüzde 173, küçükbaş hayvan sayısı yüzde 207, kanatlı yüzde 166 artmış, toplam süt üretiminde yüzde 235 artış gerçekleşti. DSİ marifetiyle Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet, 367 sulama tesisi yaparak 233 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 78 derenin ıslah çalışmasını bitirdik. 2 HES'i ilimize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı için canla başla çalışmak, milletimize onurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek başlıca hedefimizdir" dedi.