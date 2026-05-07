  • Ankara-Riyad hattında yeni dönem: Türkiye ve Suudi Arabistan aynı masada
Ankara-Riyad hattında yeni dönem: Türkiye ve Suudi Arabistan aynı masada

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırıldı.

7 Mayıs 2026 Perşembe 14:55
Ticaret Bakanlığı'nın, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı İbrahim El-Mubarak'ın, DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunun ele alındığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Karşılıklı yatırımların artırılması ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulmuş, firmalarımızın bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sahip olduğu güçlü ekonomik potansiyel ile tamamlayıcı yapının, önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve altyapı alanlarında daha kapsamlı ortaklıklara zemin hazırlayacağına inanıyoruz."

  • DEİK toplantısı
  • Türkiye-Suudi ilişkileri
  • yatırımlar artırılması

