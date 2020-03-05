05 Mart 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 15:21

TOKİ Ankara Sincan Saraycık kurası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sincan Saraycık TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. TOKİ Ankara Sincan projesinde 2+1 ve 3+1 daireler için kuralar ayrı ayrı çekilecek. Sincan Saraycık TOKİ kurası Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek. Ankara Sincan TOKİ kurasına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ANKARA SİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara Sincan TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından açıklanacak.

SİNCAN SARAYCIK TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 2+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 10:00'da çekilecek. Kuralar, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ Ankara Sincan Saraycık Projesi'ndeki 3+1 konutların kurası 6 Mart 2020 Cuma günü saat 14:00'te çekilecek.Kuralar, Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

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SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.