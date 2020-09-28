İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2020 Pazartesi / 10 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8304
  • EURO
    9,1443
  • ALTIN
    470.274
  • BIST100
    1117.98
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ankara-Sivas arasındaki mesafe 2 saate düşecek: Son aşamaya gelindi
Ekonomi

Ankara-Sivas arasındaki mesafe 2 saate düşecek: Son aşamaya gelindi

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yıl sonunda tamamlanması beklenen projeyle iki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşecek.

IHA28 Eylül 2020 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:35
ABONE OL

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.