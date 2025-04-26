İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2025 Cumartesi / 28 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4292
  • EURO
    43,835
  • ALTIN
    4100.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ankara-Sivas YHT Hattı'nda taşınan yolcu sayısı 2 yılda 1,7 milyona yaklaştı
Ekonomi

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda taşınan yolcu sayısı 2 yılda 1,7 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın 2 yılda 1 milyon 660 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Ankara-Sivas YHT Hattı'nda taşınan yolcu sayısı 2 yılda 1,7 milyona yaklaştı
ABONE OL

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 26 Nisan 2023'te açılan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın iki yılı geride bıraktığını ifade etti.

Hatta günde karşılıklı 2'şer sefer gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ankara-Sivas hattımızla açıldığı günden bu yana 1 milyon 660 bin 176 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, hattı 405 kilometre olarak inşa ettiklerini, hat kapsamında 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük yaparak zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attıklarını kaydetti.

- İSTANBUL-SİVAS HATTINDA 554 BİN 755 KİŞİ TAŞINDI

Ankara-Sivas hattında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul hattında da aktarmasız seferlerin başladığını bildirdi.

Uraloğlu, bu seferlerin günde 1 geliş-1 gidiş şeklinde gerçekleştirildiğini aktararak, şu bilgiyi verdi:

"YHT'ler Sivas-İstanbul hattında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti. YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttük. 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara hattında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul hattında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz. Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığını da devreye aldık."

  • YHT Hattı
  • Abdulkadir Uraloğlu
  • sivas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.