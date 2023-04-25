Ankara-Sivas YHT müjdesi! Başkan Erdoğan yarın açıklayacak

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, yarın Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Törende Başkan Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate inecek.

Sabah'ın haberine göre; Çarşamba günü Ankara-Sivas YHT hattının açılışı yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak.

370 MİLYAR TL YATIRIM

Son 20 yılda demir yollarına 370 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapılırken, ulaştırma yatırımları içerisinde demir yollarına ayrılan pay ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilmesiyle şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimler meydana gelirken Ankara-Sivas YHT de dahil edildiğinde 13 bin 896 kilometrelik demir yolu ağı bulunuyor. Hızlı trenler ile 13 ile ulaşılarak bugüne kadar 72,2 milyon vatandaşa ekonomik, hızlı ve konforlu seyahat etme imkanı sağlandı.

4 İLİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşacağı gibi bu hattın, kara yolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak. Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.

İLKLERE SAHNE OLACAK

Ankara-Sivas YHT ilklere de sahne olacak. Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı. Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli/Kırıkkale'de yapıldı.

88,6 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünün yapımı bu proje kapsamında Elmadağ'da gerçekleştirildi. Dünyada MSS yöntemiyle (kalıp arabası) 90 metre açıklık geçirilerek en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğü inşa edildi. Hızlı tren hatlarında ilk defa yerli raylar bu projede kullanıldı. Tünellerde balastsız yol (beton yol) uygulamasını bir ilk olarak bu projede gerçekleştirildi. Ayrıca, Sivas'ta kış şartlarına uygun yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.

TÜRKİYE YHT İLE 2009'DA TANIŞTI

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.