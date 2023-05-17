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Ekonomi

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu

Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağı açıklanan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) seferinin bilet fiyatı belli oldu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin bilet fiyatı belli oldu
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Merakla beklenen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT) seferinin bilet fiyatı belli oldu.

Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara ile Sivas arasını 2 saat 35 dakikaya düşüren projenin Mayıs ayı sonuna kadar ise ücretsiz olacağını ifade etmişti. Seferlerin ücretsiz hizmet vermesinin bitimine günler kala Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferinin merakla beklenen bilet fiyatı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının internet sitesinden bilet alma bölümünde Ankara-Sivas YHT seferinin bilet fiyatının 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 lira olduğu belirlendi. Öte yandan Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının 400 lira olması dikkat çekti.

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