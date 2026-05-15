Ankara'da kritik Türkiye-Almanya toplantısı: Sosyal güvenlikte işbirliği için 5 yıllık imza atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda Türkiye-Almanya Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu 8. Toplantısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin eşsiz yönleri bulunduğuna işaret ederek "Bakanlıklarımız arasında 1960'lı yıllarda temelleri atılan ilişkilerimiz, bugün kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. 1984 yılında oluşturulan ve 2007 yılında imzalanan 'Ortak İrade Beyanı' ile kurumsal bir kimlik kazanan Ortak Çalışma Grubu'muzun ilişkilerimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Kurumsal hafızayı tazelemek ve geleceğe aktarmanın yanı sıra gündemdeki konuların ele alındığı Ortak Çalışma Grubu için teknik ekiplerimiz aylar süren hazırlıklarını tamamladılar. Biz de bugün Sayın Bakan ile bu toplantının açılışını yapmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen temasların, çalışma ve sosyal politika alanındaki işbirliğini daha etkin hale getireceğine yürekten inandığını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İki ülke Bakanları olarak vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak politikaları birlikte geliştirme konusunda güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki 2 gün boyunca nitelikli iş gücü, adil tedarik zincirleri, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal sigorta alanında yapay zeka uygulamaları gibi çağımızın önemli başlıklarını ele alacağız. İmzalayacağımız Ortak Niyet Beyanı'nın, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz işbirliğini çok daha somut bir çerçeveye oturtacağına inanıyorum.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu arasında imzalanacak protokol ile bu alanda önümüzdeki 5 yıllık sürecin hukuki altyapısını da güçlendirmiş olacağız. Bizler de Bakanlar olarak, teknik heyetlerimizin yürüteceği bu görüşmelerin çıktılarını yakından takip edeceğiz."

- "TÜRK TOPLUMUNUN ALMANYA'DA TOPLUMSAL HAYATA EŞİT KATILIMINI DESTEKLİYORUZ"

Almanya ile ilişkilerin en güçlü boyutunu, sayıları 3,5 milyona ulaşan Türk toplumunun oluşturduğunu belirten Işıkhan, "Bundan tam 65 yıl önce imzalanan İşgücü Anlaşması ile başlayan Türk iş gücü göçü, aradan geçen zaman zarfında pek çok dönüşüm yaşayarak, bugün dördüncü kuşağı konuştuğumuz bir noktaya gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu süreçte iş dünyasından akademiye, siyasetten diplomasiye, ticaretten spora ve bilimden sanata kadar üstlendikleri rollerle ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türk toplumunun Almanya'da toplumsal hayata eşit katılımını destekliyor ve Almanya'daki çifte vatandaşlık düzenlemesini bu yolda atılmış çok değerli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ekim ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllık 50 milyar dolara ulaşan ikili ticari hacmini yakın vadede 60 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin sadece ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını kaydeden Işıkhan, "Başta G20 olmak üzere, ortak üyesi bulunduğumuz uluslararası platformlarda ortak çıkarlarımız doğrultusunda birlikte hareket ediyor, uluslararası gündeme birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerde, Türkiye'nin ve bilhassa saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği yapıcı rolün kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bakımdan Türkiye ile Almanya arasındaki köprülerin en güçlüsü olan toplumlarımız arasındaki ilişkileri ve etkileşimi artıracak çalışmaları birlikte sürdürmeye gayret edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Ortak Çalışma Grubu toplantısının her iki ülke için de hayırlı ve verimli sonuçlar doğurmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- "TÜM KONULAR İLGİLİ UZMANLARCA KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINACAK"

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ise Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini ve kendisine farklı kurumlardan kapsamlı bir heyetin eşlik ettiğini belirterek, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

İki bakanlık arasındaki kurumsal ilişkilerin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bas, Almanya'daki Türk toplumunun önemli başarılara imza attığını ve çalışkanlıklarıyla öne çıktıklarını aktardı.

Bakanlıklar arasında sadece ikili değil, ILO ve G20 gibi uluslararası platformlarda da işbirliği bulunduğunu belirten Bas, Ortak Çalışma Grubu 8. Toplantısı'nda tüm konuların ilgili uzmanlarca kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.

Işıkhan ve Bas "Bakanlıklararası Çalışma ve Sosyal Politika Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu Başkanı Stephan Fasshauer de "Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.