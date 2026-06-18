Ankara'da kritik zirve: Türkiye-Almanya hattında yeni dönem

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya JETCO 6. Dönem Toplantısı'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche eş başkanlık edecek.

Ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevesini oluşturan en üst düzey mekanizmalardan biri olan JETCO toplantısı kapsamında, ticaret, yatırımlar, sanayi işbirliği, enerji, yeşil dönüşüm, bağlantısallık, ulaştırma ve turizm gibi başlıkların yanı sıra Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon konuları masaya yatırılacak.

İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ankara'daki program kapsamında, Bakan Bolat ile mevkidaşı Reiche arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının mevcut durumu değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin stratejik hedefler belirlenecek.

Toplantıda ayrıca, JETCO bünyesindeki çalışma gruplarının özellikle yeşil dönüşüm ve enerji dönüşümü, uluslararası müteahhitlik projeleri ve yatırım işbirliği alanlarında kaydettiği ilerleme değerlendirilecek.

İŞ DÜNYASI "YUVARLAK MASA"DA BULUŞACAK

JETCO toplantısı kapsamında Türkiye ve Almanya iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak. İş dünyası temsilcileri, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerini ifade ederek yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak.

Yaklaşık 52 milyar dolara ulaşan ticaret hacmiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan Almanya, aynı zamanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer alıyor.

Üretim ağlarının her geçen yıl daha fazla bütünleştiği iki ülke arasındaki JETCO toplantısının, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin ekonomisini şekillendirecek alanlarda yeni işbirliği fırsatları oluşturması ve ekonomik ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.