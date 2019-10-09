Ankara-Londra hattında 23 milyar $’lık çözüm arayışı

Türkiye’de faaliyet gösteren İngiliz iş adamlarını temsil eden Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt, Brexit süreci sonrasında Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette doğabilecek sorunlara karşı her iki ülkenin yetkililerinin çözüm aradığını belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 23 milyar dolar seviyesinde. Bu hacmi kesinlikle korumak ve artırmak istiyoruz. Karşılıklı ticaret hacminde ufak bir kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi.

SORUN BİTECEK

Son dönemde Brexit’e bağlı olarak bazı belirsizlikler yaşansa da ikili ilişkilerin güçlenerek devam etmesini istediklerini dile getiren Gaunt, İngiltere merkezli yaklaşık 500 şirketin Türkiye’de yatırımları bulunduğunu ifade etti. Gaunt, bu yatırımların gıda, kimya, sanayi, enerji, kozmetik ve savunma teknolojileri sektörlerinde yoğunlaştığını belirterek, “İngiltere, AB anlaşmalı mı yoksa anlaşmasız mı ayrılacak, bilemiyoruz fakat 31 Ekim’de kesin olarak bir ayrılık yaşanacak. Türkiye de gümrük birliği anlaşmasının bir parçası olduğu için İngiltere AB’den anlaşmasız ayrılırsa, gümrük birliği anlaşması Brexit sonrası döneme aktarılamayacak. İki ülkenin diplomatları ve üst düzey yetkilileri, karşılıklı ticarette ve gümrük birliğinde doğabilecek sorunlara çözüm arıyorlar” dedi.