Türkiye'de temaslarda bulunan heyette üst düzey kamu yetkilileri ile LEAD Development, Aldar, ADQ, Modon, Bloom ve Gridora gibi Abu Dabi'nin önde gelen geliştirici şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

Heyet, ADIS Roadshows kapsamında müteahhitler, danışmanlar, mimarlar ve teknoloji sağlayıcılarıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi ve stratejik ortaklıklar için görüşmeler yaptı.

Etkinlik, Türk müteahhitlerin büyük ölçekli projelerdeki güçlü deneyimi nedeniyle Ankara ve İstanbul'da düzenlenirken Abu Dabi'nin Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) çerçeveleri, finansman modelleri ile mega proje portföyü sektör temsilcilerine sunuldu.

- "TÜRKİYE'DEKİ FİRMALAR İÇİN DE YATIRIM FIRSATLARI VAR"

Maysarah Mahmoud Salim Eid, tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mega projelere odaklandıklarını belirterek, bunların başında altyapı, yeni köprüler ve tüneller geldiğini söyledi.

Türkiye'deki firmalar için de yatırım fırsatlarının olduğunu aktaran Eid, "Sosyal altyapı harcamaları da yapacağız. Portföyümüzdeki projelerin yatırım tutarının yüzde 50'sini bunlar oluşturuyor. Konutlar ve okullar yapılacak." açıklamasını yaptı.

Eid, Türkiye'deki firmalarla ortak bir vizyona sahip olduklarını aktararak, "Firmalar hakkında deneyim sahibiyiz. O yüzden bu roadshow için Türkiye'yi seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerin finansmanı konusunda 2 farklı planlamanın olduğunu dile getiren Eid, "Birincisi Abu Dabi Hükümeti'nin doğrudan yüklenici ve danışmanlara sunacağı finansman olacak. İkincisinde ise bizler uzun soluklu, yıllara dayanan iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2030'A KADAR 54 MİLYAR DOLARLIK PROJE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Maysarah Mahmoud Salim Eid, ellerinde ön bir listenin mevcut olduğunu ancak bunu henüz sonuçlanmadığını dile getirerek, tüm roadshowları tamamladıklarında bu listede yer alan firmalarla son mutabakatı gerçekleştireceklerini söyledi.

Eid, 2030'a kadar 54 milyar dolarlık proje gerçekleştireceklerini aktararak, "2040 yılına kadar bu bütçenin 2 katına çıkmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu özel ortaklığı şeklinde gerçekleşecek işbirliklerinde hem yatırım fonu getirilmesini beklediklerini hem de firmaların mühendislik hizmetlerinden yararlanmak istediklerini vurgulayan Eid, "Özellikle de köprü ve tüneller gibi Abu Dabi'yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bir bütçeye sahibiz. Projelerimiz 2040 hedeflerimizle uyumlu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.