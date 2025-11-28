İSTANBUL 21°C / 12°C
28 Kasım 2025 Cuma
  • Anlaşma resmen imzalanıyor! Türkiye'den petrol ve doğal gazda yeni sayfa
Ekonomi

Anlaşma resmen imzalanıyor! Türkiye'den petrol ve doğal gazda yeni sayfa

Türkiye'nin bölgesel enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açılıyor. Pakistan'da hem kara hem de deniz sahalarını kapsayan ortak arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin anlaşma salı günü imzalanacak.

Yeni Şafak28 Kasım 2025 Cuma 08:38
Anlaşma resmen imzalanıyor! Türkiye'den petrol ve doğal gazda yeni sayfa
Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Pakistan'da hem kara hem de deniz sahalarını kapsayan ortak arama ve sondaj çalışmalarına ilişkin anlaşma salı günü imzalanacak. Böylece iki ülke, enerji alanında stratejik bir iş birliğine resmi olarak adım atmış olacak. Anlaşma kapsamında Pakistan'da iki kara bloğunda ve bir deniz sahasında ortak sondaj faaliyetleri yürütülecek.

GELİR PAYLAŞIMI MODELİ UYGULANACAK

Ankara ve İslamabad'ın son yıllarda hızla ilerleyen stratejik ilişkileri enerji sektörüne taşınırken, Pakistan, Türkiye'den özellikle hidrokarbon keşfi ve geliştirilmesine yönelik yatırım talep ediyordu. Pakistan'da belirlenen blokların işletilmesi konusunda uzlaşma sağlanması halinde, projeye Türk ve uluslararası finansman sağlanması da mümkün olacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin Somali açıklarında uyguladığı petrol gelir paylaşımı modeli Pakistan için de örnek olacak.

KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ

Pakistan'da yapılacak sondajlardan olumlu sonuç alınması halinde bunun hem Pakistan'ın enerji arz güvenliğini güçlendireceğini hem de Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, üst düzey yetkililer, "Farklı coğrafyalardaki aramalarımızdan gelecek iyi neticeler, ekonomimize yeni bir ivme kazandıracak" mesajını verdi. Anlaşma, Türkiye'nin bölgesel enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açması açısından kritik önemde görülüyor.

Türkiye vites yükseltiyor

Dünyadaki en büyük sahalardan biri tespit edildi

6 milyar dolarlık dev anlaşma

