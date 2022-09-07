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Ekonomi

Anlaşma sonrası harekete geçildi! Kardeş ülke, Türkiye'de petrol arayacak

Petrol Rezerv zirvesinde imzalanan anlaşma sonrası yeni bir adım daha atılıyor. Azerbaycan petrol şirketi Batman'da petrol arayacak.

IHA7 Eylül 2022 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Petrol Rezerv Antlaşması gereğince TPAO adına Türkiye'de petrol sondajı yapmak üzere Azerbaycan petrol şirketi SOCAR sondaj yetkilisi Batman'a gelerek ön incelemelerde bulundu.

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Batman Valiliğinde SOCAR yetkilileri ile bir süre sohbet eden Vali Ekrem Canalp, şirket yetkililerinden yürütecekleri petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart ayında İstanbul'da düzenlenen Petrol Rezerv zirvesinde imzalanan anlaşma çerçevesinde en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade eden SOCAR Sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli, "Bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek" dedi.

SOCAR yetkililerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Canalp, Azerbaycan heyetine yurt ekonomisine sağlayacakları katkıdan dolayı teşekkür ederek, SOCAR'ın yapacağı sondaj çalışmalarında başarılar diledi.

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