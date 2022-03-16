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Ekonomi

Anlaşmada sona yaklaşıldı: Rusya'dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alacaklar

Hindistan'ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu açıklandı.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:31
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Times of India'nın Hint yetkililere dayandırdığı habere göre, Hindistan Rusya'dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasında sona yaklaştı.

Anlaşmanın genel hatlarına göre, petrolün nakliyesi ve dağıtım teminatı Rusya'nın sorumluluğunda olacak.

Hindistan'ın günlük tüketimi olan 4,5 milyon varile yakın olan miktar birkaç ay içerisinde teslim edilecek.

Rusya'ya ödemenin henüz nasıl yapılacağı kesinleşmese de ülkelerin ulusal paralarının kullanılacağı yeni ödeme sisteminin kullanılabileceği belirtiliyor.

- ABD'DEN "HİNDİSTAN TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA YER ALMASIN" AÇIKLAMASI

Diğer yandan, ABD yönetimi Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alarak Moskova'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmiş olmayacağını ancak tarihin yanlış tarafında yer alacağını bildirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basına yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin Hindistan'dan tüm petrol, doğal gaz ve enerji ürünlerinin ithalatını yasaklamasının dünyaya ABD yaptırımlarını takip edin anlamında bir mesaj olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yaptırımları delmek anlamına gelmeyeceğini belirten Psaki, "Ancak nerede duracağınızı iyi düşünün. Bugüne dair tarih kitapları yazılırken, Rusya'ya destek yıkıcı etkisi olan bir işgale destek anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Petrol ihtiyacının yüzde 85'ini ithal eden Hindistan, Nisan 2021-Ocak 2022 arasında ithal edilen 176 milyon ton petrolün yüzde 2'sine denk gelen 3,6 milyon tonunu Rusya'dan satın aldı.

Yeni Delhi'nin Moskova'dan nispeten az petrol ithalatının sebebi, nakliye zorluğu olarak gösteriliyor.

Hindistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamamış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rusya'ya karşı alınan kınama kararında çekimser oy kullanmıştı.

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