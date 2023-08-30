Anlaşmanın detaylarını açıkladı: Türkiye ilk kez kaynak ülke olacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye-Macaristan doğal gaz anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRT World'e konuşan Macar Bakan Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sık sık görüştüğünü dile getirdi. Türkiye ile geliştirdikleri askeri-savunma ittifakının güvene dayalı olduğunu belirten Szijjarto, Macaristan'ın Türkiye'nin çıkarlarını ve konumunu dikkate aldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Macaristan'a 1 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin geldiğini kaydeden Macar Bakan, Macaristan'ın tarihi boyunca özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etmek zorunda kaldığını bu nedenle Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sıkı ve koşulsuz saygı duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsen Tahıl anlaşmasını canlı tutmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Szijjarto, Rusya'nın Karadeniz tahıl ihracat anlaşmasını iptal etmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

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Macaristan'ın enerji güvenliğine ilişkin olarak Szijjarto, Türkiye'nin ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) önemine dikkat çekti. Hükümetin enerji çeşitlendirmesine Ukrayna'daki savaştan çok önce başladığını ifade eden Bakan, Macaristan'ın enerji güvenliğinde Rusya'nın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve Katar'ın da en önemli oyuncular olduğunu vurguladı.

Katar 2026 yılına kadar tüm doğal gaz rezervlerini sattığını dile getiren Macar Bakan, Macaristan'ın ilk kez 2027'de Katar doğal gazını satın alabileceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasına ilişkin de konuşan Szijjarto, "Yapılan son anlaşmaya göre önümüzdeki yıl Macaristan'a yaklaşık 300 milyon metreküp Türk doğalgazı gelecek ve böylece Türkiye ilk kez sadece transit ülke değil aynı zamanda kaynak ülke olacak" dedi.