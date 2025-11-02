İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Anlaşmazlığı çözmek istiyorlar! Avustralya'dan Başkan Erdoğan'a mektup
Ekonomi

Anlaşmazlığı çözmek istiyorlar! Avustralya'dan Başkan Erdoğan'a mektup

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı.

IHA2 Kasım 2025 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Anlaşmazlığı çözmek istiyorlar! Avustralya'dan Başkan Erdoğan'a mektup
ABONE OL

Avustralya ve Türkiye arasında 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) ev sahipliği konusunda devam eden krize yönelik Avustralya Başbakanı Anthony Albanese harekete geçti. Avustralya Başbakanı Albanese, gelecek yıl düzenlenecek olan 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapılması konusunda devam eden anlaşmazlığı çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını açıkladı. Avustralya Başbakanı Albanese, gazetecilerin Avustralya'nın ev sahibi olup olmayacağı yönündeki sorusuna, "Konuya ilişkin gerçek bir nihai karar süreci yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdım, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İki teklif olduğunda ve uzlaşı olmadığında iş zor. Bizim teklifimiz elbette Pasifik ülkeleriyle iş birliği içinde hazırlandı" dedi.

Avustralya'nın Pasifik adası ülkelerinin çıkarlarının korunmasını sağlamak istediğini belirten Anthony Albanese, "Onlar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız. Tuvalu ve Kiribati gibi ülkeler için bu, varlıklarını tehdit eden bir durum, bu nedenle bölgedeki en önemli konulardan biri" ifadelerini kullandı.

COP31 BAŞVURU SÜRECİ

Türkiye COP31 ev sahipliği için 2022 yılında resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Türkiye, adaylık dosyasında, coğrafi konumunun Avrupa ve Asya arasında bir köprü işlevi göreceği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirebilecek diplomatik kapasiteye sahip olduğunu vurgulanmıştı. Ayrıca aday şehri olarak Antalya'yı göstererek, bu şehrin teknik ve lojistik olarak COP standartlarını karşılayabildiğini belirtmişti. Konferansa katılacak delegelerin uçuşlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacağı gerekçesiyle Akdeniz'deki konumunu öne sürmüş ve Avustralya'ya kıyasla daha küçük bir petrol ve gaz endüstrisine sahip olduğunu vurgulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise temmuz ayında, Avustralya ve Türkiye'ye ev sahipliği konusundaki anlaşmazlığı çözmeleri çağrısında bulunmuş, gecikmenin yararsız ve gereksiz olduğunu belirtmişti. BM, tarafların uzlaşıya varması için Haziran ayı sonunu son tarih olarak belirlemişti.

  • Anthony Albanese
  • Avustralya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • mektup

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.