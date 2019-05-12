Anneler için rekor alışveriş
Bugün kutlanacak Anneler Günü, ticari kesimi memnun etti. E-ticaret sitelerinin satışlarında yüzde 70, esnafın satışlarında ise yüzde 30 artış oldu. Anneye alınan hediyenin ‘Efsane Cuma’ alışverişini geçmesi bekleniyor.
Tüm dünyada bugün kutlanacak Anneler Günü öncesi giyimden kozmetik ve ziynet eşyasına kadar birçok sektörde satışlar attı. E-ticaret sitelerinin satışları yüzde 70 artarken esnafın ise satışlarında yüzde 30 artış oldu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel “En fazla mücevher, kozmetik, giyim eşyası, elektronik eşya, terlik, çanta ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Ayrıca restoran cirolarında da yüzde 100’e varan artış bekliyoruz” dedi.
EFSANE CUMA’YI GEÇER
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin Anneler Günü için yapıldığına dikkati çeken Sinan Öncel, geçen yıl bu özel tarihin arifesinde bankalar arası kartlı işlemlerde rekor kırıldığını vurguladı. Sinan Öncel, “Geçen yıl bankalararası günlük ortalama işlem sayısı 10-11 milyon arasında seyrederken Anneler Günü arifesinde bu rakam 12.3 milyona çıkmıştı. Bu yıl da benzer bir rekor kırılması bizim için sürpriz olmayacak. Anneler Günü fırsatları, artık ‘Efsane Cuma’ ile yarışacak hale geldi” ifadelerini kullandı.
ALTINA 750 LİRA
Anneler Günü nedeniyle en fazla hareketlilik yaşanan sektörlerin başında kuyumculuk geliyor. Kredi kartına getirilen 4 taksit uygulaması ile artan satışlarda tüketicilerin sepet ortalaması altın ve kuyum ürünlerinde 750-1000 TL, pırlanta ve mücevherde ise bin 500-bin 800 TL oldu. Kredi kartına gelen 4 taksit uygulaması satışları artırırken, sektör taksit sayesinde sepet ortalamasında da yüzde 30’a varacak artış bekliyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, Anneler Günü’nün sektörü hareketlendirdiğini ve 2018’deki satışlara kıyasla bu yıl daha fazla mücevher satıldığını dile getirdi.
YÜZDE 30 ARTIŞ
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise “Teknolojinin yardımıyla geliştirilen hafif, ancak gösterişli modeller oldukça popüler. Anneler Günü, taksit yasağının kalkmasının piyasalar ve vatandaş tarafından test edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili kuyumculardan aldığımız geri dönüşler de pozitif” dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ise “Taksitlerin artması ile sepet ortalamalarında yüzde 20-30 artış, bununla beraber pırlanta ürün grubunda da artış bekliyoruz” dedi.
E-ticaret sitelerinin satışı yüzde 70 arttı
Farklı hediyelerin yanı sıra çiçek ve çikolatayı bile internetten almayı tercih eden tüketicilerin bu yılki Anneler Günü sepet ortalaması 250-300 TL’den oluştu. Anneler Günü dolayısıyla alınan hediyeler, annelerin yanı sıra online alışveriş sitelerinin de, hediye seçiminde kararsız kalan tüketicilerin de yüzünü güldürdü. E-ticaret sitelerinde satışlar ortalama yüzde 70 arttı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Anneler Günü’nde özellikle belirli ürün gruplarının satışlarında 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.
SEPET TUTARI 300 LİRA
Ekmekçi ”Bu yıl 250-300 TL civarında sepet ortalaması gözlemliyoruz” dedi. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise “Anneler Günü’nde ortalamada 200-250 TL’lik harcama yapıldığını ifade edebiliriz” dedi. n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise “Mayıs ayının ilk 9 günlük satışlarına baktığımızda ortalama sepet tutarının 220 TL olduğunu görüyoruz. Geçen sene ile kıyasladığımızda sepet tutarı arttı” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.