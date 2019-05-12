Anneler için rekor alışveriş

Tüm dünyada bugün kutlanacak Anneler Günü öncesi giyimden kozmetik ve ziynet eşyasına kadar birçok sektörde satışlar attı. E-ticaret sitelerinin satışları yüzde 70 artarken esnafın ise satışlarında yüzde 30 artış oldu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel “En fazla mücevher, kozmetik, giyim eşyası, elektronik eşya, terlik, çanta ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Ayrıca restoran cirolarında da yüzde 100’e varan artış bekliyoruz” dedi.

EFSANE CUMA’YI GEÇER

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin Anneler Günü için yapıldığına dikkati çeken Sinan Öncel, geçen yıl bu özel tarihin arifesinde bankalar arası kartlı işlemlerde rekor kırıldığını vurguladı. Sinan Öncel, “Geçen yıl bankalararası günlük ortalama işlem sayısı 10-11 milyon arasında seyrederken Anneler Günü arifesinde bu rakam 12.3 milyona çıkmıştı. Bu yıl da benzer bir rekor kırılması bizim için sürpriz olmayacak. Anneler Günü fırsatları, artık ‘Efsane Cuma’ ile yarışacak hale geldi” ifadelerini kullandı.

ALTINA 750 LİRA

Anneler Günü nedeniyle en fazla hareketlilik yaşanan sektörlerin başında kuyumculuk geliyor. Kredi kartına getirilen 4 taksit uygulaması ile artan satışlarda tüketicilerin sepet ortalaması altın ve kuyum ürünlerinde 750-1000 TL, pırlanta ve mücevherde ise bin 500-bin 800 TL oldu. Kredi kartına gelen 4 taksit uygulaması satışları artırırken, sektör taksit sayesinde sepet ortalamasında da yüzde 30’a varacak artış bekliyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, Anneler Günü’nün sektörü hareketlendirdiğini ve 2018’deki satışlara kıyasla bu yıl daha fazla mücevher satıldığını dile getirdi.

YÜZDE 30 ARTIŞ

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise “Teknolojinin yardımıyla geliştirilen hafif, ancak gösterişli modeller oldukça popüler. Anneler Günü, taksit yasağının kalkmasının piyasalar ve vatandaş tarafından test edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Konuyla ilgili kuyumculardan aldığımız geri dönüşler de pozitif” dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar ise “Taksitlerin artması ile sepet ortalamalarında yüzde 20-30 artış, bununla beraber pırlanta ürün grubunda da artış bekliyoruz” dedi.