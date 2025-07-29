Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yapıldığını, bu ayki ödemenin ise 31 Temmuz'da annelerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı ile Aile ve Nüfus 10 Yılı çalışmalarına ilişkin soru üzerine Göktaş, "Nüfus konusunun milli güvenlik meselesi olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu riski, milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor ve kararlılıkla politika üretim süreçlerine aktarıyor. Dinamik nüfus yapısı, en az yüksek teknolojik savunma sistemleri kadar kritik bir savunma aracıdır. Bu kararlılıkla Türkiye'nin nüfus avantajını kaybetmeden yeni fırsatlara kapı açacak adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AİLE VE NÜFUS HASSASİYETİ REFLEKS HALİNE GELECEK"

Göktaş, gelecek 10 yılın "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan edilmesinin stratejik önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu süreç zarfında aileyi ve nüfus politikalarını bütün politika alanlarının merkezine yerleştirme hedefiyle yürüyeceğiz. Bu vizyonla, aile kurumunun ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaları eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatın her alanına nüfuz edecek şekilde uygulamaya koyacağız. Tüm kamu kurumlarımızda, aile ve nüfus hassasiyeti refleks haline gelecek."

Doğurganlık hızının, düşmeye devam etmesiyle gelecek dönemde pek çok riskle karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çeken Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla bu konuya odaklandığını vurguladı.

Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Genç ve dinamik nüfus yapımızı, ailelerimizi oluşabilecek her türlü tehditten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz. Önümüzdeki süreçte beşeri sermayemizi korumak adına önemli çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

AİLE VE GENÇLİK FONUNA 142 BİN 539 BAŞVURU

Göktaş, Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Gençlik Fonu'yla, 81 ilimizdeki gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuyoruz. Aynı zamanda çiftlere Bakanlığımız uzmanları aracılığıyla evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda, aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

"DOĞUM YARDIMLARI 31 TEMMUZ'DA YATIRILACAK"

Bakan Göktaş, Doğum Destek Sistemi'ne ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Bu ayki ödemeyi 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim." değerlendirmesini yaptı.

