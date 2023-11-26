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Ekonomi

Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarında artış! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen en az sermaye tutarlarının artırılmasına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarında artış! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Kararın 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının 250 bin liraya, limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarının ise 50 bin liraya yükseltildiği belirtildi.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesinin 500 bin liradan az olamayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirketler bakımından uygulanacaktır. Sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerimiz bakımından bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda bulunmaktadır."

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