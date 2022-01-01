Antalya 2021 yılında 9 milyon 94 bin turist ağırladı

AA 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:21

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz yoluyla kente gelen turist sayısında geçen yıla kıyasla önemli ölçüde artış oldu.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Antalya, pek çok ülkeden turistleri konuk etti.

Antalya Havalimanı'ndan 8 milyon 982 bin 333, Gazipaşa Havalimanı'ndan 108 bin 202, deniz hudut kapılarından 3 bin 516 olmak üzere kente 2021'de 9 milyon 94 bin 51 yabancı turist geldi.

Hava yoluyla gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 164 artış gerçekleşti.



Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 milyon 439 bin 758 turistle kapatan Antalya'da, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.



- EN FAZLA KONUK RUSYA'DAN

Antalya'yı 2021 yılının Aralık ayında ziyaret eden turist sayısı ise yıllık bazda yüzde 213 arttı. 2020 Aralık ayında 61 bin 848 turistin geldiği Antalya'yı 2021'in aynı ayında 193 bin 542 turist ziyaret etti.

Rusya, 2021'de 3 milyon 586 bin 928 turistle kente en fazla misafir gönderen ülke oldu. Rusya'yı 1 milyon 271 bin 672 misafirle Ukrayna, 1 milyon 268 bin 179 turistle Almanya, 416 bin 924 misafirle Polonya izledi.