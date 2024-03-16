Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde finansmanı ve yapımı kendi bakanlığınca gerçekleştirilen Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin atık su arıtma sorununu 50 yıl süreyle çözecek önemli bir projeyi açtıklarını söyledi.

Tesisin sadece bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için değil, aynı zamanda turizm potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi için de kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Ersoy, tesisin bölgedeki atık su sorununu etkili bir şekilde çözerek deniz ve kara ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlayacağını ve temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını belirtti.

- TESİS ANTALYA'NIN TURİZMİNE GÜÇ KATACAK

Geçen yıl inşasına başlanılan ve 13 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan projenin yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeline sahip olduğunu aktaran Ersoy, tesisin günlük 45 bin metreküp kapasiteyle hizmet vereceğini bildirdi.

Toplamda 2 terfi merkezi, yaklaşık 10 bin metrelik kanalizasyon hattı ve 3 bin 500 metrelik derin deşarj hattından oluşan arıtma tesisinin ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldığını anlatan Ersoy, "Bugün itibarıyla test suyunu alarak tesis faaliyete geçirilmiştir. Bölge atık suları da kontrollü ve kademeli bir şekilde tesise alınacaktır. Doğa ve çevre dostu bu tesisler neticesinde Antalya'mızın turizm potansiyeli daha da güçlenecek. Bizler de bu potansiyeli katlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Antalya'daki bakanlık tarafından işletilen 10 mavi bayraklı halk plajına bu yıl Kemer-Tekirova ve Manavgat-Ilıca olmak üzere 2 mavi bayraklı plajı daha eklediklerini belirterek, Antalya'da bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısını 12'ye yükselttiklerini kaydetti.

Antalya'da Geleceğe Miras Projemiz kapsamında 21 alanda kazı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, 2028 yılı sonuna kadar Antalya'da yürütülen kazı çalışmaları için toplam 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığını bildirdi.

Kazıların yanı sıra geleceğe miras projeleriyle tarihi alanların restorasyonlarını ve renovasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Ersoy, "Gece müzeciliğini hayata geçiriyoruz. Böylelikle gelecek kuşaklara bu tarihi mirası ulaştırmış oluyoruz. Geleceğe Miras Myra ve Andriake Limanı Projesi ve dün açılışını yaptığımız Geleceğe Miras Projesi Aspendos'un yanı sıra Sillyon Antik Kenti'nin de bu kapsama alındığının müjdesini sizlerle paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

- "BAKANLIĞIMIZIN ASLİ GÖREVLERİ ARASINDA BULUNMAYAN YATIRIMLARI DA YAPIYORUZ"

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendisinin ve tüm bakan arkadaşlarının ülkenin kalkınması, refahı ve güvenliği için her zaman en iyisini yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkenin her alanında gelişimi ve ilerlemesi için çalıştıklarını belirten Ersoy, bakanlık olarak bu vizyon çerçevesinde kültürel mirası korumak ve geliştirmek, turizm potansiyelini artırmak ve ülkeyi uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin geçen yılı 56,7 milyon turist ve 54,3 milyar dolar turizm geliriyle kapattığını anımsatan Ersoy, bu yıl için de 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefi belirlendiğini hatırlattı. Bu hedeflere kolay ulaşılmadığının altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmuyor. Ancak ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz. Kemer'de olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz. Alıyoruz, çünkü almaz isek, mavi bayraklarımızı kaybederiz. Mavi bayraklarımızı kaybedersek turizmi, turizmi kaybedersek Antalya'yı kaybederiz. Maalesef bunu yaptığımızda da muhalefet bizi takdir edeceğine, aksine birtakım ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kendi başkanlarına dönüp, 'Neden sen bunu yapmadın' diye sormak yerine 'Neden Antalya'ya yatırım yaptınız?' diye bizlere soruyorlar."

- "SON 5 SENEDE ANTALYA'DA YAPILAN ARITMA TESİSİNİ BAKANLIK OLARAK YAPTIK"

Bakan Ersoy, son 5 senede Antalya'da sadece 2 adet arıtma tesisi inşa edildiğini ve bunun ikisinin de bakanlık tarafından yaptırıldığını bildirdi.

Artık muhalefetin bahane üretmek yerine hizmet etmenin peşine düşmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, "Muhalefetin söylediklerine değil halkımızın söylediklerine bakarız. Ülkemizin turizm şehirlerinin gelişimine katkı sağlamak adına, pozitif gündemle hareket etmeyen herkese kulaklarımızı kapatırız ve atılması gereken adımları atmaktan kaçınmayız." dedi.

Sadece bugünü kurtarmak için değil, gelecek nesiller için de temiz bir çevre ve sağlıklı bir turizm sektörü bırakma gayretiyle hareket ettiklerini aktaran Ersoy, bakanlık olarak çevreye duyarlı turizmin önemini vurgulamaya ve sürdürülebilir turizm alanında ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Tesisin açılışında emeği bulunan herkese teşekkür eden Ersoy, açılış sonrası tesiste incelemelerde bulundu.

Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.