İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 446
Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 446

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce suyun birim fiyatına dev oranda zam yapıldı. Meclis toplantısında alınan kararla, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı yüzde 446 zam ile 10 liraya çıkarıldı.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 08:22 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 446
ABONE OL

Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Muhittin Böcek

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi.

SUYA BÜYÜK ZAM

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

'EN UCUZ SU' DİYE ÖVÜNÜYORDU...

Öte yandan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim döneminde 'en ucuz suyu biz kullanıyoruz' ifadeleriyle yaptığı propaganda akıllara geldi.

'En ucuz suyla' övünen Böcek'in suya yüzde 446 oranından zam yapması tepki çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.