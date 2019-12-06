Antalya dev buluşmaya hazır 

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi gibi birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya, Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından martta yapılması planlanan Diplomasi Forumu’na hazırlanıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İYİ BİR SEÇİM YAPILDI

Karaloğlu, “Antalya’da hem turizm sektörümüzün, hem tesislerimizin hem şehrin alt yapısının bu ve benzeri büyük organizasyonları yapma kapasitesi ve alışkanlığı var. Kentte çalışan kamu görevlilerimiz, güvenlik birimlerimiz bu ve benzeri organizasyonları çok iyi yönettiği için belki de Türkiye’de en rahat yapılabilecek kent Antalya. İyi bir seçim olmuş” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de “Antalya, turizm sektöründen edindiği bilgi birikiminin de etkisi ile bugüne kadar G20, B20, EXPO, ICCA Genel Kurulu, ABTA gibi çok sayıda nitelikli uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Biz de bir süredir Antalya SİAD Platformu üyeleriyle ‘Dijital İpek Yolu’ temasıyla ‘Antalya Küresel Ekonomi Zirvesi’ adında ve Davos formatında bir etkinlik için çalışma içerisindeydik ” dedi.

OTELLER BEKLİYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’nın uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapma noktasında ideal bir kent olduğunu söyledi. Kentte 2015 yılında G20 Liderler Zirvesi yapıldığını anımsatan Yağcı, “Antalya, tecrübeli bir kent. Tarihinde birçok uluslararası organizasyonları yapmış ve yapmaya da devam edecektir. Gerek otel yatırımları gerekse kaliteli hizmeti ile Antalya kendini kanıtladı. Gerekli altyapıya da sahip bir kent. Antalya, bugün 193 ülkeden 15 milyonun üzerinde turist çekiyor” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Otelleri, spor tesisleri, servis hizmeti kalitesi açısından Antalya, böyle bir forum için en ideal kent. Forumun kentin tanıtımına ve sektöre de çok önemli katkısı olacaktır. Gerek altyapı gerekse oteller olarak böyle organizasyona hazırız” dedi.