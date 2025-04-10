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Ekonomi

Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışını 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor... Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binalarının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

UÇAK PARK POZİSYONU 176'YA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları kapsamında 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi'nin ve 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanlarının da hizmete açıldığını hatırlatarak, "108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176'ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi." dedi.

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