14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Ekonomi

Antalya-Kazakistan hattında yeni hava köprüsü

TAV Airports tarafından işletilen Antalya'daki Gazipaşa-Alanya Airport'ndan Kazakistan'ın Almatı ve başkent Astana şehirlerine direkt uçuşlar başladı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Antalya-Kazakistan hattında yeni hava köprüsü
Şirketten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi FlyArystan'ın Almatı'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanına gerçekleştirdiği ilk uçuş, düzenlenen törenle karşılandı.

Karşılama törenine, Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özdemir, TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, FlyArsytan Pazarlama Müdürü Aliya Bazhenova ile havalimanı ve hava yolu çalışanları katıldı.

FlyArystan'ın Almatı-Gazipaşa-Alanya hattındaki seferleri 24 Ekim'e kadar çarşamba ve cumartesi günleri haftada iki frekansla gerçekleştirilecek. Astana-Gazipaşa-Alanya uçuşları ise 22 Ekim'e kadar pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, FlyArystan'ın Almatı'dan başlattığı direkt uçuşu karşılamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Paydaşlarıyla Gazipaşa'yı daha fazla uluslararası destinasyona bağlamak ve bölgenin turizm potansiyelini güçlendirmek için çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Pehlivan, "Almatı ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarının TAV Havalimanları portföyünde yer alan iki havalimanı olması bizim için ayrıca anlam taşıyor." ifadesini kullandı.

Pehlivan, dünyanın farklı noktalarında yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını aktararak, yeni hatların Kazakistan ile Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

FlyArystan JSC Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan Eidhagen de yolcuların seyahat tercihlerinin değiştiğine dikkati çekerek, daha planlı hareket ettiklerini, yeni destinasyonlar keşfetmek ve yoğun noktalara alternatifler bulmak istediklerini vurguladı.

Gazipaşa'nın, sakin yapısı, kolay ulaşımı ve popüler tatil bölgelerine yakınlığıyla söz konusu eğilimin güçlü örneklerinden biri olduğuna işaret eden Eidhagen, "Astana ve Almatı'dan başlattığımız uçuşlarla hem yolcularımıza yeni seyahat seçenekleri sunuyor hem de Kazakistan ile Türkiye arasındaki ulaşım ve turizm bağlantılarını güçlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

  • Gazipaşa-Alanya Airport
  • Kazakistan uçuşları
  • Astana uçuşları

