İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0559
  • EURO
    50,4017
  • ALTIN
    6122.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Antalya'ya turist akını: 39 milyon yolcuya hizmet verildi
Ekonomi

Antalya'ya turist akını: 39 milyon yolcuya hizmet verildi

Antalya Havalimanı, geçen yıl 39 milyon 160 bin 491 yolcuya hizmet verdi.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
Antalya'ya turist akını: 39 milyon yolcuya hizmet verildi
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Antalya Havalimanı'nın geçen yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 503 bin 419, dış hat yolcu trafiği 571 bin 856 oldu. Aralıkta toplam 1 milyon 75 bin 275 yolcuya hizmet verildi.

Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 15, dış hatlarda 4 bin 285 olmak üzere toplamda 8 bin 300'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralıkta toplamda 11 bin 538 ton oldu.

Geçen yılın 12 aylık verilerine göre ise Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 39 milyon 160 bin 491, uçak trafiği 240 bin 129, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 466 bin 130 ton olarak kayıtlara geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.