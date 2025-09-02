İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1633
  • EURO
    47,9947
  • ALTIN
    4607.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Antalya'ya turist akını: 8 ayda 11 milyon ziyaretçi geldi
Ekonomi

Antalya'ya turist akını: 8 ayda 11 milyon ziyaretçi geldi

Antalya, yılın 8 ayında, hava yoluyla gelen 11 milyon 702 bin 733 yabancı turisti misafir etti.

AA2 Eylül 2025 Salı 15:54 - Güncelleme:
Antalya'ya turist akını: 8 ayda 11 milyon ziyaretçi geldi
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya bu dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna yüzde 29, Rusya yüzde 6, Almanya pazarında ise yüzde 5 artış kaydedildi.

2 ANA PAZARDA 2 MİLYON BARAJI AŞILDI

Öte yandan 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı. Bu dönemde Rusya 2 milyon 664 bin 54 turistle ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın ardından 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den de 8 ayda 1 milyon 116 bin 23 turist geldi.

ANA PAZARLARIMIZ RUSYA VE ALMANYA

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, AA muhabirine, kentteki turist hareketliliğin devam ettiğini ve ileriki aylar için de rezervasyonlarının iyi durumda olduğunu söyledi.

Turist yoğunluğunun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini dile getiren Yorulmaz, "Rusya ve Almanya, Antalya çanağının ana iki pazarı. Arkadan İngiltere ve Polonya geliyor." dedi.

Antalya'nın özellikle "her şey dahil" sisteminde çok iyi konumda olduğunu aktaran Yorulmaz, ancak kentte kültür, spor gibi alternatif turizm faktörleriyle turisti otelden dışarı çıkardıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca antik kentlere, müzelere yapılan yatırımların turizmin çeşitlenmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yorulmaz, turizmcilerin de spor organizasyonları gibi etkinliklere ağırlık verdiğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.