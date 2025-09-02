Antalya'ya turist akını: 8 ayda 11 milyon ziyaretçi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya bu dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna yüzde 29, Rusya yüzde 6, Almanya pazarında ise yüzde 5 artış kaydedildi.

2 ANA PAZARDA 2 MİLYON BARAJI AŞILDI

Öte yandan 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı. Bu dönemde Rusya 2 milyon 664 bin 54 turistle ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın ardından 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den de 8 ayda 1 milyon 116 bin 23 turist geldi.

ANA PAZARLARIMIZ RUSYA VE ALMANYA

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, AA muhabirine, kentteki turist hareketliliğin devam ettiğini ve ileriki aylar için de rezervasyonlarının iyi durumda olduğunu söyledi.

Turist yoğunluğunun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini dile getiren Yorulmaz, "Rusya ve Almanya, Antalya çanağının ana iki pazarı. Arkadan İngiltere ve Polonya geliyor." dedi.

Antalya'nın özellikle "her şey dahil" sisteminde çok iyi konumda olduğunu aktaran Yorulmaz, ancak kentte kültür, spor gibi alternatif turizm faktörleriyle turisti otelden dışarı çıkardıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca antik kentlere, müzelere yapılan yatırımların turizmin çeşitlenmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yorulmaz, turizmcilerin de spor organizasyonları gibi etkinliklere ağırlık verdiğini ifade etti.