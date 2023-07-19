Antalya'ya turist akıyor!

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor. Turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'yı hava yoluyla 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 7 milyonu geçti. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-18 Temmuz itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşti.

2022'YE GÖRE YÜZDE 24 ARTIŞ VAR



2023 turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret ederken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşerek artış yüzde 24 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydetti.

18 GÜNDE 1,5 MİLYON TURİST



1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2022 yılında 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizmde rekorlar yılı olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti.

"GÜNLÜK 80-90 BİN GİRİŞ ALIYORUZ"



Rakamları değerlendiren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, bu yıl turizmde Antalya'nın iyiye gittiğini, 10 gündür kente havalimanından günlük 80-90 bin girişin olduğunu ve özellikle cumartesi günleri bu rakamın 90 bini aştığını kaydetti.

"2019'U BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GEÇECEĞİZ DİYE DEĞERLENDİRİYORUZ"



Turizmde pik yılı olan 2019 verilerine değinen Yazıcı, "2019 yılı 18 Temmuz'da 7 milyon 62 bindeymişiz. 2019'u birkaç gün içerisinde geçeceğiz diye değerlendiriyoruz. Aynı hızda devam edeceğini düşünüyoruz. Antalya dünyanın en güzel yeri. Dünyanın her tarafından insanlarımız gelmeye devam ediyor. Dünyada en kaliteli turizm hizmetinin sunulduğu şehrimize herkesi davet ediyoruz" dedi.

YAZ AYININ GEÇ GELMESİ VE UZUN SÜRMESİ AVANTAJ OLACAK



Vali Yazıcı, 2023 yılının rekorlar yılı olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da 207 bin 84 yerli ve yabancı yolcuyla büyük bir rekor kırmıştık. Hedef pik yılımız olan 2019'u yakalamak ve geçmek. Böyle devam ederse geçebileceğimizi ümit ediyorum. Geçen yıla baktığımızda Ekim, Kasım ve Aralık ayı bu zamana kadar ki ay bazlı en yüksek misafir ağırladığımız aylardı. 2019'un aynı aylarından da yüksekti. Mevsimler kaydı malum. Temmuz'da yaz anca geldi. Kış da eskiden Kasım ve Aralık'ta hissettirirken, şimdi bu aylar yaz gibi geçiyor Antalya'da. Dolayısıyla geçen yıl ve bir önceki yılki duruma baktığımızda 2019'un sonbaharından daha iyi geçeceği için, ümit ediyorum ki 2019'u geçeceğiz" ifadelerine yer verdi.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK



Öte yandan dünyanın dört bir yanından kente gelen turistlerin Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Gelen yolcu bölümünde bavullarını alan turistler, anlaştıkları acenteler vasıtasıyla konaklayacakları otellere yöneldi. Unutulmaz bir tatil yaşayacak olan turistlerin oldukça heyecanlı oldukları da görüntülere yansıdı.