Antalya'ya turist yağıyor

Yaz aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya’da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor. 15 Haziran itibariyle Antalya Havalimanı’ndan 5.4 milyon turist giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı eş genel müdürleri Deniz Varol ile Bilgehan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre rakamsal verilerin her ay büyüdüğünü söyledi. 2018 yılında havalimanında gerçekleşen trafikte 32.3 milyon yolcu ile rekor kırıldığını belirten Yılmaz, “Havalimanımız en çok Rusya ve Almanya’dan gelen tatilcileri karşılıyor ve uğurluyor. 2019 sezonunun rakamsal verileri her ay bir önceki yılı geride bırakarak yükseliyor. Haziran ayının 15’ine kadar havalimanımıza 33 bin uçak iniş yaptı. Geçen yıla göre yüzde 11’lik artış yaşadık. Hatta dış hatlarda artışımız yüzde 22’lere yükseldi. Bu zamana kadar havalimanı üzerinden 5.4 milyon turist Antalya’ya ulaştı. Geçen yılı yüzde 5 ile geride bıraktık” diye konuştu. Deniz Varol ise Antalya Havalimanı’nın yıllık toplam trafiğinin yüzde 80’inin ilk 6 ay içinde, yüzde 20’lik kısmın ise kış sezonunda yaşandığını söyledi. Varol, kış dönemini hareketlendirmek için teşvik programları hazırladıklarını anlattı.

DEV ZİRVE 2020’DE

Prestijli havacılık konferansı olan ‘Connect Event’i Antalya’da yapacaklarını kaydeden Varol “Burada amaç sadece havayollarını ve turizm acentelerini bir araya getirmek değil. Tüm misafirlerimize Antalya’mızı tekrar göstermeyi hedefliyoruz. Antalya için dev bir proje olacak” diye konuştu.