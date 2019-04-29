Antarktika'ya kalıcı üs

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen seferler ve ikili iş birlikleriyle kıtaya giden bilim insanları, proje yürütücüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı ve iki gün süren toplantıda bilim insanları, beyaz kıtaya yönelik araştırmalarda bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar ve gelecek dönem planlarına ilişkin sunumlar yaptı. Kıtaya giden bilim insanlarının çalışmalarında gelinen nokta ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin bilgi alan Varank, Türk bilim insanlarının kıtada güzel başarılar elde etmesini istediklerini söyledi.

ENSTİTÜ KURULACAK

Varank, Antarktika’ya yönelik bilimsel yayınların artırılması gerektiğine işaret ederek, kıtada yapılan çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasıyla paylaşılmasının önemine değindi. Kutup araştırmalarına odaklanan bir yapıyı tesis etmek istediklerini dile getiren Varank, “Kutup araştırmalarıyla ilgili kendi bütçesi olan, bilimsel faaliyetleri yönetip koordine edecek bağımsız bir enstitü kurmak istiyoruz. Mevcut yapıda iyileştirmelere gitmek gerek. Bütün kurumları koordine etmek bakanlığımızın görevi. Biz bunu bağımsız bir enstitünün yapmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Sizlerle bir araya gelerek nasıl bir yapı oluşturabiliriz bunu da konuşmak istiyoruz” diye konuştu. Varank, gelecek yıl yapılacak sefere ilişkin çalışmaların da şimdiden planlanması gerektiğini belirterek, “Biz orada söz sahibi olmak, kalıcı üssümüzü kurmak istiyoruz. Diğer ülkelerle de iş birliğini geliştirerek hem orada kalıcı üssümüzü kuralım hem de söz sahibi ülke konumuna gelelim” dedi.

‘BEYAZ KITA’YA 70 BİLİM İNSANI ÇIKARMA YAPTI

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ulusal seferler ve ikili iş birlikleri kapsamında kıtaya 70’e yakın bilim insanın gittiğini söyledi. Bakan Varank’ın Antarktika’da bile kendilerini arayarak çalışmaları yakından takip ettiğini anımsatan Özsoy, şunları kaydetti: “Üç sene boyunca İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda elimizdeki bütün bilgileri ve hafızayı aktarmaya çalıştık. Türkiye kazanacak, Türk bilim insanları kazanacak. Çok büyük lojistikle 3 senede Antarktika’da çalışan ülkelerin yüzde 40’nın önüne geçtik. Biz de tecrübelerle öğreniyoruz.”