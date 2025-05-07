AP'den Türkler için Schengen çağrısı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında süregelen vize sorunu, son yıllarda daha da derinleşirken, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişimini kolaylaştıracak yeni bir adım geldi.

AP'nin Türkiye Raporu'nda, Türklerin Schengen başvurularında "talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu" nedeniyle sorunlarla karşılaştığı belirtildi.

Raporda, vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekilirken, "idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri" çağrısında bulunuldu.

AB'ye ise kapasite artırımı çağrısında bulunularak "AP üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır" denildi.

2023'te Türkiye 1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en çok Schengen vizesi talep eden ülkelerden biri olurken, yapılan vize başvurularının yüzde 16,1'i reddedildi.