Standartlara aykırı puntolarla basılmış 'APP' plakaya gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Sürücüler, 140 bin lira ceza yememek için sıra bekliyor.

Yürürlüğe giren Trafik Ceza Kanunu uygulaması nedeniyle araçlarında standartlara aykırı Avrupa Press Plaka'ya (APP) plaka kullanan sürücülere, ilk ihlalde 140 bin para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 30 günlüğüne geri alınacak. İhlalin aynı yıl içinde ikinci tekrarında ise ceza miktarı 280 bin lira olacak ve sürücülerin ehliyetine 60 günlüğüne el konulacak.

'YÜKSEK PARA ÖDEYEN VAR'

Yeni düzenleme çerçevesinde ceza yememek için sürücüler, Ankara ve İstanbul'daki plaka basım atölyelerine akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan sürücüler, yaşanan yoğunluktan dolayı işlemleri ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Sıra bekleyen Efkan Seyyar, "Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Çok fazla sıra var. Araçtaki plaka yazısının farklılığı trafiği tehlikeye atan bir durum. Bu sadece araç daha güzel görünsün diye yapılan bir şey. Özel plaka yaptırıp yüksek miktarda para ödeyenler var ve tek amaçları bunu sergilemek. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı" dedi.

Plakasını değiştirmek isteyen sürücüler, basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

140 BİN LİRA CEZA KESİLİYOR

Çok fazla beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Ayhan Özdemir, "Ramazan ayında bu sırada beklemek zulüm gibi geliyor. Çok fazla sıra var ve insanlar oruç. 140 bin lira ceza yazıldığı söyleniyor. Korktuğumuz için geldik biz de. Cezalar çok yüksek" diye konuştu.

Sürücülerden Arif Doğan ise, şunları kaydetti: Devletimiz ne kural koyduysa ona uymak zorundayız. Çok fazla plaka bastıran var.