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Ekonomi

Apple: ''Evrensel şarj aleti'' Avrupa ekonomisine zarar verir

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 'evrensel bir şarj aleti' zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü.

DHA24.01.2020  10:12 - Güncelleme: 24.01.2020  10:12

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etki olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Apple'dan, Avrupa Komisyonu’nun tüm dünyada telefonların şarj edilmesi için evrensel bir şarj aleti oluşturulması önerisiyle ilgili, Perşembe günü yayınlanan açıklamada, kararın beklentinin aksine yenilik sağlamayacağı, hatta bunu yavaşlatacağı belirtildi.

Böyle bir değişimin “Avrupa’da müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği” vurgulanan açıklamada, komisyonun Apple’ın “müşterilerine yeni teknolojiler sunma” kabiliyetini “kısıtlayamayacağının” altı çizildi.

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