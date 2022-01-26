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Ekonomi

''Apple'' tahtını korudu

Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 09:36 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:36
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması" sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden yaptığı derlemeye göre, değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü.

Öte yandan Kovid-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352'nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407'nci sırada yer buldu.

- "ÜLKE GÜNDEMİNİN İLK SIRASINA MARKALAŞMA YERLEŞTİRİLMELİ"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, listeye yeni dahil olan TikTok'un yüzde 215 ile en hızlı büyüyen marka olduğunu söyledi.

Teknoloji en değerli endüstri olmaya devam ederken 1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakendenin ikinci en değerli iş kolu olduğunu belirten İlgüner, "Kovid-19 ile mücadelede aşı geliştiren ilaç şirketi markaları hem sayı hem de değer olarak geçen yıla göre 2 kat artış gösterdi. Turizm firmalarının marka değerleri salgın öncesi değerlerin altında seyretmesine rağmen tedbirlerin yumuşatılmasıyla birlikte artarken bu, gelecek dönem için umut veriyor. ABD ve Çin markaları tablonun üçte ikisini oluştururken Hindistan yüzde 42 artışla en hızlı büyüyen ülke oldu."

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

2022 SıraMarkaÜlkeMarka Değeri
1AppleABD355.080
2AmazonABD350.273
3GoogleABD263.425
4MicrosoftABD184.245
5WalmartABD111.918
6Samsung GroupGüney Kore107.284
7FacebookABD101.201
8ICBCÇin75.119
9HuaweiÇin71.233
10VerizonABD69.639
11China Construction BankÇin65.546
12ToyotaJapan64.283
13WeChatÇin62.303
14Agricultural Bank Of ChinaÇin62.031
15Mercedes-BenzAlmanya60.760
16State GridÇin60.175
17Deutsche TelekomAlmanya60.169
18TikTok/DouyinÇin58.980
19DisneyABD57.059
20Home DepotABD56.312

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