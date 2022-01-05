Apple'ın 3 trilyon dolarlık değerinin ardında ''istikrarlı büyüme ve ayrıcalık hissi'' var

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:28

ABD'li teknoloji devi Apple, borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi gören ilk şirket oldu.

Kovid-19 salgınının başladığı 2020'den bu yana hisseleri 3 kattan fazla artan Apple'ın hisse fiyatı, yılın ilk işlem gününde 182,88 dolara kadar çıktı.

Apple'ın ilk kez 3 trilyon sınırını gören borsa değerlemesi, enerji, kamu hizmetleri, tüketim malları ve gayrimenkulden oluşan S&P alt endekslerinin toplam değerlemesini geride bıraktı.

Şirketin hisseleri sadece 2021'de yüzde 34 artarken, Apple bir buçuk yıldan kısa bir süre içinde piyasa değerini yaklaşık bir trilyon dolar artırdı.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

- 2013'TEN BU YANA HİSSELERİN YAKLAŞIK YÜZDE 35'İNİ GERİ ALDI

Şirketin hisselerindeki hızlı fiyat artışının bir yandan Apple ürünlerinin popülaritesinden kaynaklandığı belirtilirken, şirketin geniş bir kitleye hitap etmeyi başarmasının ve müşterilerde ayrıcalık hissi yaratmasının da bunda etkili olduğu kaydediliyor.

Facebook, şirketi "Meta" olarak yeniden adlandırma ve "Metaverse" ile sanal bir dünya imparatorluk kurma sürecindeyken, Apple, donanım, yazılım ve hizmet kombinasyonuyla imparatorluğunu gerçek dünyada inşa ediyor.

Uzmanlar, şirketin güçlü hisse geri alımlarını hisse fiyatlarındaki artışın bir başka itici gücü olarak görüyor.

Apple'ın 2013'ten bu yana hisselerinin yaklaşık yüzde 35'ini geri satın aldığı, şirketin borcunun ise önemli ölçüde arttığı kayıtlarda yer alıyor. Bu durum şirketin kredibilitesini tehlikeye atmazken, Apple vergilerden sonra yılda yaklaşık 100 milyar dolar kazanıyor.

- SATIŞLARDA İSTİKRARLI BÜYÜME

Şirket teknoloji değerlerine ve büyümeye güvenen yatırımcılara hitap ederken, satışlardaki büyümeyi hala yıllık yüzde 10 gibi iyi bir seviyede tutuyor.

Apple'ın son olarak geçen yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosu, şirketin gelirinin bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

Firmanın net karının ise aynı dönemde yüzde 62,2 artışla 20,6 milyar dolara yükseldiği kaydediliyor.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterirken, iPhone satışları tutarının temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara, iPad satışlarının yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara ve Mac satışları tutarının ise yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara yükseldiği finansal sonuçlarında dikkati çekiyor.

Öte yandan Apple hissesi, istikrarlı getirilere dayanan muhafazakar yatırımcılar için de uygun olması dikkati çekiyor.

- SIRADA APPLE CAR VAR

Apple, tasarım açısından standartları belirleyen cihazlar sunarken, şirketin uygulama mağazasının dünyanın en önemli platformlarından biri haline geldiği belirtiliyor.

Apple Pay ve Apple TV ile grup, finansal hizmetler ve medyayla da ilgileniyor. Şirketin Netflix gibi eğlence sektöründeki hamleleri finansal gücünden dolayı rakiplerinin endişelenmesine sebep oluyor.

Apple'ın 2024'te çığır açan batarya teknolojisine sahip bir otomobili tanıtabileceğine dair haberler de basına yansıdı.

Apple'ın AR-GE harcamalarının büyük bir kısmının kendi çiplerini geliştirmesine bağlı olduğu belirtilirken, uzmanlar Apple'ın ürünlerini daha da iyi hale getirebileceğine inanıyor.

- PAZAR PAYINDA SAMSUNG'UN GERİSİNDE KALIYOR

Pazar araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri haline gelen Apple yüzde 15,2'lik pazar payı ile payı yüzde 20,8 civarında olan Koreli rakibi Samsung'un gerisinde kalıyor. Çinli üretici Xiaomi ise yüzde 13,4'lük pazar payı ile onları takip ediyor.

Ancak Apple, genellikle çok daha yüksek fiyatlı olan cihazlarıyla rakiplerinden daha fazla para kazanıyor.

Analistler, Apple'dan 2021'in dördüncü çeyreğinde de güzel finansal sonuçlar bekliyor.

JP Morgan analisti Samik Chatterjee, son çalışmasında, bir yandan iPhone 13'e olan talebin arttığını, diğer yandan grubun şimdiye kadar çipte endüstri çapındaki aksaklıkları gidermeyi başardığını savunuyor.