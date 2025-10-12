İSTANBUL 18°C / 12°C
  • Araç alacaklar dikkat! Sigorta poliçesine yazılan tek kelime binlerce liraya mal oluyor
Araç alacaklar dikkat! Sigorta poliçesine yazılan tek kelime binlerce liraya mal oluyor

'Kısa' menzilli araçlarını, sigorta poliçelerine 'uzun menzilli' yazdıran sahtekarlar 300 bin TL fazladan kar ediyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, son dönemde konuyla ilgili şikayetlerin arttığını söyleyerek; vatandaşlara ikinci el elektrikli araç alırken servise gitmeden ve menzil değerini teknik olarak doğrulamadan işlem yapmamaları uyarısında bulundu.

AKŞAM Gazetesi12 Ekim 2025 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araç poliçelerine satıcının beyanına göre "uzun menzilli" ibaresi eklemesinin tüketicileri mağdur ettiğini söyledi.

Şahin, ikinci el elektrikli araç alan vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Son dönemde çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten Şahin, "Araçlar uzun menzilli denilerek satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor.

Tüketici bunu ancak aracı kullanmaya başlayınca fark ediyor. Ruhsatta menzil bilgisi yer almadığı için sigorta poliçesinde de beyana dayalı olarak 'uzun menzilli' yazılabiliyor.

Tüketici poliçeye güveniyor ve aracı 200–300 bin lira fazla vererek alıyor" dedi. Sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluk taşıdığını belirten Şahin, "Beyana göre değil, ruhsata göre yazılmalı. Aksi durumda tüketici yanıltılmış oluyor. Sigorta şirketleri de aracı kurum olarak hukuken sorumlu hale gelir" ifadelerini kullandı.

Şahin, vatandaşlara ikinci el elektrikli araç alırken servise gitmeden ve menzil değerini teknik olarak doğrulamadan işlem yapmamaları uyarısında bulundu.

