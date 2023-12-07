Araç alacaklar dikkat! Sınır 6 ay daha uzatıldı

İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 6 ay daha uzatıldı.

Ticaret Bakanlığınca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.