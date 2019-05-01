Araç kasko sorgulama nasıl yapılır? Kasko sigortası nedir, avantajları nelerdir? Kasko sigortası ve avantajları araç sahipleri için oldukça önemli konular arasında yer alıyor. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla alınan kaskolar araçlarının başına bir şey gelen vatandaşlar için olmazsa olmaz bir öneme sahip oluyor. Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyacınıza uygun kasko teminatlarının seçilmesidir. Kasko sigortası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma ana teminatlarını içerir. Haberin devamında, “Kasko sorgulama nasıl yapılır? Kasko sigortası nedir, avantajları nelerdir?” sorularının yanıtını bulabilirsiniz. İşte yanıtı…

KASKO SİGORTASI KAPSAMI

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. İhtiyacınız olan teminatlara göre kasko poliçenizi belirleyebilir, kapsamını siz seçebilirsiniz. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin teminatları belirlediği kasko ürünlerini arasından ihtiyacınıza karşılık vereni rahatlıkla seçebilirsiniz. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Bu nedenler trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko sigortası aracınızı ve bütçenizi güvence altına alır. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız.

KASKO SİGORTASINDA BAŞLANGIÇ VE BİLDİRİM SÜRELERİ

Kasko sigortası ödemenin yapıldığı tarihte başlar. Eğer poliçe tutarı taksitle ödenecekse peşinatın ödendiği gün sigorta başlar. Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.

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KASKO SİGORTASI HANGİ RİSKLERİ KAPSAR?

Kasko sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu ihtiyacınıza uygun kasko teminatlarının seçilmesidir. Kasko sigortası çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma ana teminatlarını içerir.

MUAFİYETLİ KASKO NEDİR, NASIL UYGULANIR, AVANTAJLARI NELERDİR?

Muafiyetli kasko, genellikle bütçesini aştığı için kasko yaptırmaktan vazgeçme aşamasında olan tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

ARAÇ KASKO SİGORTASI NE DEMEK?

Kasko sigortası, aracınızda belli risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zararların finansal olarak güvence altına alınmasıdır.