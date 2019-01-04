2019 TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar kaç para oldu Araç muayene randevusu nereden ve nasıl alınıyor

Araç muayene randevusu nereden ve nasıl alınıyor? 2019 araç muayene ücretleri ne kadar oldu? Araç muayene ücretleri belirlendi mi? TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu nasıl alınıyor? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. 2019 yılına girmemizle birlikte merak edilen konulardan biri de araç muayene ücretleri oldu. Her araç için yaptırması zorunlu tutulan araç muayenenin ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Bilindiği üzere araç muayeneleri TÜVTÜRK tarafından yapılmaktadır. 2019 yılı için araç muayene süreleri aracın yaşına göre, ücretleri ise kullanılan araç tipine göre farklılık göstermektedir. Araç muayene süreleri yeni araçlar için 3 yıl, 3 yaş ve daha büyük hususi araçlar için 2 yıl ve ticari araçlar için ise bir yıldır. Her yılın sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda TÜVTÜRK araç muayene ücretleri yeniden belirlenmektedir. Araç muayene randevusu TÜVTÜRK son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2019 Yılı Fiyat Listesi Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 377,60 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 279,66 TL Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 142,78 TL







Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.Fiyatlara KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Fiyatlara KDV dahildir.



Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.



Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,





ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?



Araç muayene randevusu almak için TüvTürk resmi internet sayfasına giriş yapmak gerekmektedir. Randevu için plaka no, ruhsat seri ve no, şehir bilgileri istenmektedir. Ardından devam tuşuna basarak açılan sayfada yine araç hakkında trafik sigorta bilgileri ve borç durumunun incelenerek tamamlanması gerekmektedir.Araç muayene randevusu yaptırabilmek için trafik sigortasının da zamanında ödemiş olması gerekiyor. Gecikmiş ve ödenmemiş sigorta borçları randevu alımını engeller. Bu durumda borçları ödeyerek ardından randevu almak mümkündür.